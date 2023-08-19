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Израильская полиция конфисковала 137 000 растений каннабиса
19.08.2023 08:10 Ирина Демьянова

Израильская полиция конфисковала 137 000 растений каннабиса

Сотрудники израильской полиции совершили рейд на 169 теплиц в западной части Негева и на полигон ЦАХАЛа на юге в рамках сложной операции, которая длилась три дня.

Сообщается, что это одна из крупнейших конфискаций каннабиса , когда-либо произведенных в Израиле: полиция изъяла 137 550 растений.

Полиция провела обыски в 160 теплицах, содержащих 126 350 растений каннабиса, на полигоне Негев, а еще девять теплиц, содержащих 11 200 растений, были подвергнуты рейдам в западной части Негева.

За несколько дней до операции полиция провела воздушную разведку, в ходе которой были обнаружены различные теплицы, что позволило разработать план действий по их ликвидации.

По данным полиции, вес конопли, изъятой в различных теплицах, достигал большого количества тонн, а ее рыночная стоимость достигала сотен миллионов шекелей.

Полиция также обнаружила большое количество оборудования, используемого в теплицах, которое, по мнению полиции, было украдено у фермеров Негева, в том числе техника для выращивания и внесения удобрений.



 

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