



Израильская полиция конфисковала 137 000 растений каннабиса

Сотрудники израильской полиции совершили рейд на 169 теплиц в западной части Негева и на полигон ЦАХАЛа на юге в рамках сложной операции, которая длилась три дня.



Сообщается, что это одна из крупнейших конфискаций каннабиса , когда-либо произведенных в Израиле: полиция изъяла 137 550 растений.



Полиция провела обыски в 160 теплицах, содержащих 126 350 растений каннабиса, на полигоне Негев, а еще девять теплиц, содержащих 11 200 растений, были подвергнуты рейдам в западной части Негева.



За несколько дней до операции полиция провела воздушную разведку, в ходе которой были обнаружены различные теплицы, что позволило разработать план действий по их ликвидации.



По данным полиции, вес конопли, изъятой в различных теплицах, достигал большого количества тонн, а ее рыночная стоимость достигала сотен миллионов шекелей.



Полиция также обнаружила большое количество оборудования, используемого в теплицах, которое, по мнению полиции, было украдено у фермеров Негева, в том числе техника для выращивания и внесения удобрений.







