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Израильская полиция изъяла сотни единиц оружия
06.02.2023 10:35 Аркадий Бочаровский

Израильская полиция изъяла сотни единиц оружия


Сотни единиц оружия были изъяты в рамках операции "Безопасный путь".

В рамках операции "Безопасный путь", призванной искоренить феномен насилия в арабском секторе, в прошлом месяце полиция зарегистрировала 224 случая изъятия незаконного оружия. 

Кроме того, полиция раскрыла 544 серьезных преступления, против исполнителей которых были выдвинуты обвинения.

В рамках операции в 2022 году полиция изъяла тысячи единиц незаконного оружия и огнестрельного оружия и сорвала 74 плана покушений и перестрелок между преступниками.

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