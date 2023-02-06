



Израильская полиция изъяла сотни единиц оружия



Сотни единиц оружия были изъяты в рамках операции "Безопасный путь".



В рамках операции "Безопасный путь", призванной искоренить феномен насилия в арабском секторе, в прошлом месяце полиция зарегистрировала 224 случая изъятия незаконного оружия.



Кроме того, полиция раскрыла 544 серьезных преступления, против исполнителей которых были выдвинуты обвинения.



В рамках операции в 2022 году полиция изъяла тысячи единиц незаконного оружия и огнестрельного оружия и сорвала 74 плана покушений и перестрелок между преступниками.