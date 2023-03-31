Израильская полиция арестовала палестинку, угнавшую автомобиль у пожилой пары
Полиция отреагировала на сообщение об угнанном автомобиле, обыскав машину, которая направлялась из Иерусалима на юг страны.
Израильская полиция оперативно арестовала палестинскую женщину, незаконно пребывавшую в Израиле и угнавшую автомобиль у пожилой пары в Иерусалиме, сообщил представитель израильской полиции.
Полиция услышала сообщения об угнанной машине из Иерусалима и поймала машину, направлявшуюся по шоссе 60. Им удалось остановить машину, они обнаружили, что водитель - нелегально проживающая в стране, в районе Хеврона, и арестовали ее.
Автомобиль возвращен владельцам.