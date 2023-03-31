



Израильская полиция арестовала палестинку, угнавшую автомобиль у пожилой пары

Полиция отреагировала на сообщение об угнанном автомобиле, обыскав машину, которая направлялась из Иерусалима на юг страны.



Израильская полиция оперативно арестовала палестинскую женщину, незаконно пребывавшую в Израиле и угнавшую автомобиль у пожилой пары в Иерусалиме, сообщил представитель израильской полиции.



Полиция услышала сообщения об угнанной машине из Иерусалима и поймала машину, направлявшуюся по шоссе 60. Им удалось остановить машину, они обнаружили, что водитель - нелегально проживающая в стране, в районе Хеврона, и арестовали ее.



Автомобиль возвращен владельцам.

