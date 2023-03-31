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Израильская полиция арестовала палестинку, угнавшую автомобиль у пожилой пары
31.03.2023 11:07 Ирина Демьянова

Израильская полиция арестовала палестинку, угнавшую автомобиль у пожилой пары

Полиция отреагировала на сообщение об угнанном автомобиле, обыскав машину, которая направлялась из Иерусалима на юг страны.

Израильская полиция оперативно арестовала палестинскую женщину, незаконно пребывавшую в Израиле и угнавшую автомобиль у пожилой пары в Иерусалиме, сообщил представитель израильской полиции.

Полиция услышала сообщения об угнанной машине из Иерусалима и поймала машину, направлявшуюся по шоссе 60. Им удалось остановить машину, они обнаружили, что водитель - нелегально проживающая в стране, в районе Хеврона, и арестовали ее. 

Автомобиль возвращен владельцам.
 

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