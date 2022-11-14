



63 объекта: МАГАВ провел масштабные рейды по конфискации оружия и боеприпасов

Около 850 офицеров МАГАВ совершили рейд по 63 объектам от Хадеры до Нагарии в рамках операции по борьбе с незаконным оружием и преступностью.



Это первая крупномасштабная операция такого рода, после крупного ограбления крупной базы ЦАХАЛ , в результате которого были украдены десятки тысяч патронов. Первоначальное расследование показало, что 70 000 патронов калибра 5,56 и 70 гранат для гранатометов М-203, были похищены в результате ночной кражи с военной базы недалеко от Кацрина.



По словам командира 210-й дивизии бригадного генерала Зиона Ратзона, ограбление стало возможным из-за сбоев в инфраструктуре безопасности базы. Также имело место “изобилие” ложных тревог и неадекватное реагирование в комплексе хранения боеприпасов.



Согласно официальному статистическому отчету ЦАХАЛа, в течение 2021 года в Израиле было зарегистрировано около 675 инцидентов со стрельбой. Из них в 464 случаях было использовано украденное оружие военного образца.