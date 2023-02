Израильская фирма вмешалась в 30 предвыборных кампаний в разных странах

Группа израильских подрядчиков несет ответственность за манипулирование более чем 30 выборами по всему миру с помощью взлома, саботажа и распространения фейков, пишет JPost со ссылкой на издание The Guardian.



В статье сообщается, что группа израильских специалистов работала под руководством эксперта по безопасности Таля Ханана, 50-летнего бывшего сотрудника спецназа и генерального директора Demonan International, чтобы манипулировать результатами выборов в десятках стран за последние два десятилетия.



Расследование показало, что так называемая "Команда Хорхе", предлагает свои услуги тем, кто хочет вмешиваться в выборы по всему миру, а также корпоративным клиентам.



Одним из ключевых компонентов усилий команды по изменению результатов выборов являются социальные сети, а точнее Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram и YouTube.



Для этой цели создаются тысячи фейковых аккаунтов с цифровой историей, некоторые из них даже имеют кредитные карты, электронные кошельки и учетные записи Amazon. Эти боты имитируют поведение человека в соцсетях с помощью искусственного интеллекта и с необычайной скоростью распространяют необходимую дезинформацию или пропаганду.



Согласно расследованию, программное обеспечение, известное как Advanced Impact Media Solutions (AIMS), контролирует более 30 000 поддельных профилей в социальных сетях.



Разоблачение , опубликованное The Guardian в среду, является результатом тайного расследования, проведенного группой журналистов из 30 различных СМИ, включая Le Monde, Der Spiegel и El País.



Во время расследования Ханан, или "Хорхе", разговаривал с репортерами под прикрытием из Haaretz , The Marker и Radio France, и сообщил им, что доступ к программному обеспечению AIMS был продан "неназванным спецслужбам, политическим партиям и корпоративным клиентам". Он добавил, что услугами пользуются в Африке, Южной и Центральной Америке, США и Европе.



По данным расследования, большая часть работы, проводимой командой на арене политического манипулирования, сосредоточена вокруг срыва или саботажа избирательных кампаний .



Основанная в 1999 году, Demoman International утверждает, что является "ведущим поставщиком услуг высокого уровня для органов безопасности, разведки и правоохранительных органов", согласно их веб-сайту. Они также заявляют, что участвовали в консультировании государственных учреждений по всему миру, в том числе в Израиле, Северной и Южной Америке, Европе, Африке и Юго-Восточной Азии.



Поскольку компания Demomam International уполномочена веб-сайтом Министерства обороны Израиля в качестве официальной стратегической разведывательной компании, основатель и генеральный директор компании Тал Ханан является уважаемым и международно признанным экспертом в области боевых действий, борьбы с терроризмом и разведки.



Хотя неясно, участвуют ли другие члены Demomam International в Team Jorge, основатель и генеральный директор международной охранной компании, похоже, работает в двух противоположных областях — обеспечение безопасности и нарушение безопасности.