



Израильская делегация в Турции за три дня спасла 19 человек

На прошлой неделе делегация гуманитарной помощи IDF "Оливковые ветви" работала в пострадавших от землетрясения районах Турции. На данный момент ею спасено 19 человек. Утром в пятницу делегация приступила к оказанию медицинской помощи пострадавшим в местной больнице города Кахраманмараш.



Делегация IDF, возглавляемая Командованием тыла и Медицинским корпусом, состоит из представителей Министерства обороны, Маген Давид Адом, пожарно-спасательного управления, Министерства здравоохранения, Международного спасательного отряда ZAKA и других.



Спасательные и медицинские бригады продолжают поиски, оказание медицинской помощи и спасательные работы. Делегация будет работать все время, пока это необходимо для оказания помощи, спасения жизней и лечения жертв землетрясений.



Прилагаются промежуточные сводные данные о деятельности Делегации гуманитарной помощи "Оливковые Ветви" :



- Более 230 человек в составе делегации медицинской помощи.



- Более 150 участников поисково-спасательной делегации.



- Сотни рабочей одежды и зимнего снаряжения, такого как куртки, штормовые костюмы, пальто, перчатки, шапки, майки и термоштаны.



- Около 30 000 тепловых пакетов.



-Тысячи нижнего белья (носки, нижнее белье и полотенца).



-Сотни коек и жилого оборудования для поисково-спасательных отрядов.



- Реанимационные, хирургические и приемные койки, оборудование для медицинской визуализации, лабораторий, женских, детских и ортопедических отделений.



- Тысячи единиц лекарств, медоборудования, перевязочных материалов и различных инструментов, а также ряд медицинских наборов.



- Специализированная картографическая группа отряда 9900, которая анализирует разрушенные здания в сотрудничестве с отделением Агамим Командования тыла. Подразделение нанесло на карту около 600 зданий на местах разрушения и на данный момент построило около 300 моделей, которые помогают полевым группам.



- ЦАХАЛ отправил комплект спутниковой связи на военном джипе Hummer, который поможет группам в полевых условиях установить сеть связи.



- Медицинская делегация привезла в Турцию 7 тонн медицинского оборудования, предназначенного для операционных, неотложных, приемных и реанимационных отделений, а также 10 тонн дополнительного медицинского оборудования.



Информация о гражданских лицах, спасенных израильской делегацией в Турции на прошлой неделе: 8 февраля – 8 человек, 9 февраля – 9 человек, 10 февраля - 2 человека.









