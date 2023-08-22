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Израильская авиация нанесла удар по Дамаску: ранен сирийский солдат
22.08.2023 07:05 Ирина Демьянова

Израильская авиация нанесла удар по Дамаску: ранен сирийский солдат

Сирийские СМИ сообщили в понедельник поздно вечером, что Израиль нанес авиаудар в районе столицы Дамаска.

Официальное информационное агентство SANA сообщило, что в окрестностях Дамаска был слышен взрыв.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, организация, базирующаяся в Лондоне и связанная с сирийской оппозицией, заявила, что сирийские системы ПВО были активированы и пытались перехватить израильские ракеты.

Саудовский телеканал AlHadath сообщил, что авиаудар был нанесен по партии иранского оружия, направлявшейся в Дамаск.

Сирийская армия заявила, что в результате нападения был причинен ущерб, а сирийский солдат получил ранения.

 

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