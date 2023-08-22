



Израильская авиация нанесла удар по Дамаску: ранен сирийский солдат

Сирийские СМИ сообщили в понедельник поздно вечером, что Израиль нанес авиаудар в районе столицы Дамаска.



Официальное информационное агентство SANA сообщило, что в окрестностях Дамаска был слышен взрыв.



Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, организация, базирующаяся в Лондоне и связанная с сирийской оппозицией, заявила, что сирийские системы ПВО были активированы и пытались перехватить израильские ракеты.



Саудовский телеканал AlHadath сообщил, что авиаудар был нанесен по партии иранского оружия, направлявшейся в Дамаск.



Сирийская армия заявила, что в результате нападения был причинен ущерб, а сирийский солдат получил ранения.



