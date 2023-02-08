Израиль: за три дня выпало больше осадков чем за месяц
Шторм "Барбара", который фактически закончился сегодня 8 февраля, принес особенно значительное количество осадков, сопровождаемых сильным ветром и температурой, местами приближающейся к нулю.
Пик осадков, выпавших в результате шторма, приходится на Иерусалим, где за последние два дня выпало количество осадков, равное среднему показателю за весь февраль. Это следует из данных компании "Метео-Тех", опубликованных сегодня днем.
Количество осадков с начала действия системы "Барбара": с воскресенья по сегодня в 18:00, на станциях компании "Метео-Тех" по всей стране:
Маалот 110 мм
Кибуц Аль-Ром 130 мм
Цфат 95 мм
Хайфа 43 мм
Тель-Авив 46 мм
Эйн-Керем Иерусалим 148 мм (больше чем в среднем за февраль)
Кирьят-Гат 82 мм
Беэр-Шева 39 мм
Арад 30 мм