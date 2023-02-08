



Израиль: за три дня выпало больше осадков чем за месяц

Шторм "Барбара", который фактически закончился сегодня 8 февраля, принес особенно значительное количество осадков, сопровождаемых сильным ветром и температурой, местами приближающейся к нулю.



Пик осадков, выпавших в результате шторма, приходится на Иерусалим, где за последние два дня выпало количество осадков, равное среднему показателю за весь февраль. Это следует из данных компании "Метео-Тех", опубликованных сегодня днем.



Количество осадков с начала действия системы "Барбара": с воскресенья по сегодня в 18:00, на станциях компании "Метео-Тех" по всей стране:



Маалот 110 мм

Кибуц Аль-Ром 130 мм

Цфат 95 мм

Хайфа 43 мм

Тель-Авив 46 мм

Эйн-Керем Иерусалим 148 мм (больше чем в среднем за февраль)

Кирьят-Гат 82 мм

Беэр-Шева 39 мм

Арад 30 мм