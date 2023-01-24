



Израиль: Врачи фотографируют обнаженных пациенток под наркозом

Ужасающее разоблачение прозвучало в ходе дебатов в Кнессете: "Врачи фотографируют обнаженных пациентов под наркозом". Об этом стало известно во время обсуждения в Комитете по улучшению положения женщин и гендерному равенству в Кнессете.



Комитет собрался на заседание по теме "сексуальные домогательства и вторжение в частную жизнь с использованием скрытых камер", и генеральный директор “”Лобби по борьбе с сексуальным насилием” Яэль Шрор разоблачила тревожное явление в больницах: "врачи фотографируют усыпленных пациенток голыми и выставляют это в сети".



Сначала выступила председатель комитета Пнина Тамано-Шета, которая сказала: "В технологически развитом мире появляются новые устройства, которые выходят на рынок, а потом выясняется, что они используются для издевательств и сексуального насилия. Мы будем продвигать соответствующее законодательство, чтобы защитить женщин перед от этих новинок".



Генеральный директор лобби по борьбе с сексуальным насилием, сказала: "Мы находимся в контакте с Министерством здравоохранения, и случаи ужасают - терапевты снимали пациентов в порнографических актах и распространяли это, они снимали анестезированных женщин голыми и демонстрировали их, есть доказательства." ". Шрор добавила: "Это распространяется в группах терапевтов. На Тиндере стало модой, что врачи фотографируют себя с анестезированными пациентами, чтобы доказать, что они врачи."



Председатель комитета Тамано-Шата была шокирована и сказала: "Это очень серьезно и должно прекратиться. Это невыносимая реальность, что наша личная безопасность поставлена под угрозу. Это реальность, которая носит характер эпидемии. Так же, как существуют социальные права, каждый мужчина или женщина должны быть защищены".