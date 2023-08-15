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Израиль: волна жары пошла на спад
15.08.2023 07:49 Аркадий Бочаровский

Израиль: волна жары пошла на спад


Сильная жара, сопровождавшая израильтян в течение длительного времени, начинает ослабевать, и уже сегодня ожидается некоторое понижение температуры. На северо-востоке страны возможны моросящие дожди

15 августа будет частично облачно с небольшим понижением температуры и ослаблением тепловой нагрузки.

Завтра будет частично облачно, без существенных изменений температуры.

В четверг существенных изменений в погоде также не ожидается, а в пятницу ожидается отчасти облачно с прояснениями, в горах и в глубине страны произойдет небольшое повышение температуры.

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