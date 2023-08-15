



Израиль: волна жары пошла на спад



Сильная жара, сопровождавшая израильтян в течение длительного времени, начинает ослабевать, и уже сегодня ожидается некоторое понижение температуры. На северо-востоке страны возможны моросящие дожди



15 августа будет частично облачно с небольшим понижением температуры и ослаблением тепловой нагрузки.



Завтра будет частично облачно, без существенных изменений температуры.



В четверг существенных изменений в погоде также не ожидается, а в пятницу ожидается отчасти облачно с прояснениями, в горах и в глубине страны произойдет небольшое повышение температуры.