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Израиль ударил по Сирии: есть погибшие
17.09.2022 06:11 Алина Груднева

Израиль ударил по Сирии: есть погибшие

 

В результате атаки на аэропорт Дамаска, приписываемой Израилю, погибли пятеро сирийских солдат.
 
Об этом объявили государственные СМИ со ссылкой на министерство обороны Сирии.
 
"В результате агрессии погибли пятеро солдат и нанесен материальный ущерб", — сообщает SANA.
 
Повлияло ли это на работу аэропорта, не сообщается.
 
По данным ведомства, ВВС Израиля также атаковали дополнительные позиции к югу от сирийской столицы. Нанесен "значительный ущерб".
 
Утверждается, что "большую часть" ракет перехватили системы ПВО. 
 
По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, кроме солдат погибли два проиранских боевика.

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