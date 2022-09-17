



Израиль ударил по Сирии: есть погибшие

В результате атаки на аэропорт Дамаска, приписываемой Израилю, погибли пятеро сирийских солдат.

Об этом объявили государственные СМИ со ссылкой на министерство обороны Сирии.

"В результате агрессии погибли пятеро солдат и нанесен материальный ущерб", — сообщает SANA.

Повлияло ли это на работу аэропорта, не сообщается.

По данным ведомства, ВВС Израиля также атаковали дополнительные позиции к югу от сирийской столицы. Нанесен "значительный ущерб".

Утверждается, что "большую часть" ракет перехватили системы ПВО.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, кроме солдат погибли два проиранских боевика.