



Израиль: тяжелая жара до конца недели





Сегодня, 26 июля, во всех регионах страны продолжилась волна жары, температура воздуха превысит средние показатели сезона: 41 градус в Тверии и на Мертвом море и 44 градуса в Эйлате.



Сильная или экстремальная жара будет ощущаться на прибрежной равнине с высоким процентом влажности, а на юге - преимущественно экстремальная жара. На Средиземном море ожидаются опасные для купания условия: волны высотой до 90 см, ветер до 20 км/ч, температура воды до 31 градуса. В ближайшие дни жара продолжится, значительное облегчение ожидается с субботы.



Прогнозируемая температура на сегодня: в Иерусалиме до 35 градусов, в Тель-Авиве до 33 градусов, в Кацрине 38 градусов, в Нагарии 31 градус, в Цфате 33 градуса, в Тверии 41 градус, в Хайфе 32 градуса, в Тайбе 36 градусов, в Ариэле 35 градусов, в Реховоте 37 градусов, в Бейт-Шемеше 37 градусов, на Мертвом море 41 градус, в Беэр-Шеве 39 градусов и в Эйлате до 44 градусов.



Прогноз на ближайшие дни: завтра, как и сегодня, сильная или экстремальная жара будет ощущаться во всех районах без изменений; в пятницу произойдет небольшое понижение температуры, а в субботу и воскресенье будет ощущаться значительное ослабление жары.