



Израиль: трое туристов наелись ядовитых грибов и попали в больницу

Трое туристов были госпитализированы после употребления ядовитых грибов.



Как сообщает Jerusalem Post, на прошлой неделе трое мужчин гуляли по окрестностям Иерусалима, собирали грибы и сварили из них суп, однако грибы оказались опасными.



Один из пострадавших, который подключен к ИВЛ и находится в критическом состоянии, является гражданином Китая. Он прибыл в отделение неотложной помощи в пятницу утром с тошнотой и слабостью, после того, как его друзья уже прошли курс лечения.



Через несколько часов после прибытия в медицинский центр Сураски в Тель-Авиве мужчина потерял сознание. Кроме отравления, он также страдал почечной недостаточностью.



"Нам ничего не остается, кроме как подключить его к аппарату искусственного кровообращения и диализу. Мы сами были удивлены тем, как быстро ухудшилось его состояние. Трудно оценить его шансы на выздоровление", - заявили в медицинском центре.



Медицинский центр Сураски связался с двумя попутчиками мужчины и пытается найти его семью в Китае.