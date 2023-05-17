



Израиль: температура упадет на 4-11 градусов



Израильские синоптики сообщают о том, что жара спадает - но лето еще здесь: погода сегодня (среда) продолжает оставаться ясной и теплой во всех районах, особенно в горах и во внутренних районах страны. Температура ниже, чем вчера, но все еще выше среднесезонной. Начиная с завтрашнего дня, ожидается понижение температуры на 4-11 градусов по сравнению с сегодняшним днем - и погода будет комфортной.



Прогноз температуры на сегодня: в Иерусалиме до 31 градуса, в Тель-Авиве 27 градусов, в Кацрине 35 градусов, в Нагарии 25 градусов, в Цфате 29 градусов, в Тверии 39 градусов, в Хайфе 27 градусов, в Тайбе 32 градуса, в Ариэле 31 градус, в Реховоте 30 градусов, в Бейт-Шемеше 32 градуса, в Беэр-Шеве 34 градуса, в Мицпе-Рамоне 30 градусов, на Мертвом море 38 градусов, в Эйлате до 42 градусов.

Прогноз на ближайшие дни: завтра погода будет обычной для сезона, в пятницу и субботу температура будет ниже обычной - и погода будет комфортной. В воскресенье снова начнется потепление - а в понедельник ожидается очередной ливень.





