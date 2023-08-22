



Израиль: температура снизится к концу недели





Сегодня, 22 августа, погода в Израиле будет от частично облачной до ясной, в горах и в глубине страны будет наблюдаться небольшое увеличение температуры воздуха.



Завтра ожидается новая волна жары, тепловые нагрузки возрастут. В четверг, 24 августа, температура несколько понизится, и будет ощущаться некоторое облегчение от жары. В пятницу сохранится такая же погода.





Ожидаемые температуры на сегодня: Иерусалим 32-20; Тель-Авив 30-24; Хайфа 27-25; Петах-Тиква 32-23; Кирьят-Шмона 32-20; Кацрин 36-20; Цфат 31-21; Тверия 37-26; Нацерет 31-22; Ашкелон 28-25; Эйн-Геди 36-31; Беэр-Шева 35-22; Арад 34-22; Мицпе-Рамон 30-23; Эйлат 40-27.