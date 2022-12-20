



Израиль: стартует волна протестов против повышения стоимости жизни

Ожидается, что сегодня в половине второго сотни жителей Хайфы и окрестностей выйдут на большую демонстрацию против повышения стоимости жизни.



Как сообщает "Аруц Шева", это будет первый протест из запланированной волны таких демонстраций по всей стране, организованных Гистадрутом. Участники будут протестовать цен на продукты питания и требовать от правительства принятия экстренных мер для снижения цен.



По информации прессы, участники сегодняшней демонстрации в Хайфе будут нести плакаты с надписями "Хватит! Минимальной заработной платы недостаточно для покрытия минимальных потребностей", "Пенсии надо повышать" и другими.