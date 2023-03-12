



Израиль среди бела дня атаковал в Сирии



Сегодня утром 12 марта СМИ Сирии сообщили об атаке, совершенной на западе страны, и приписали ее Израилю. Согласно сообщениям, нападение было совершено в районе города Масиаф, где был атакован объект по производству и разработке ракетного оружия. Военные источники в Сирии сообщили, что "три солдата были ранены в результате атаки".



Нападение, которое было совершено средь бела дня, является крайне необычным. Место, подвергшееся нападению, - это центр производства ракет, где разрабатываются и собираются ракетные двигатели. Это фактически центр развития сирийских вооруженных сил, и это не первый раз, когда он подвергается атаки. Нападение было совершено после выполнения двух условий - была получена информация о производственных цехах и складах сборочного оборудования из Ирана, а также стало известно, что в этом месте находится в это время находится наименьшее количество людей. Это может быть причиной того, что нападение было совершено утром.



В видео, опубликованных в районе атаки, слышны взрывы, а на заднем плане виден густой гриб дыма. Сирийский военный чиновник заявил следующее: "Около 7:15 утра произошла воздушная атака несколькими ракетами со стороны северного Ливана в направлении нескольких точек в сельских районах Тартуса и Хамы. Наши средства ПВО перехватили ракеты и сбили некоторые из них. Три солдата были ранены, а объекту был нанесен ущерб".