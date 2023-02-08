



Израиль создает полевой госпиталь в Турции для оказания помощи пострадавшим

ЦАХАЛ и министерство здравоохранения Израиля в среду направили в Турцию специальную медицинскую группу для создания полевого госпиталя, где могут получить лечение пострадавшие от разрушительных землетрясений, обрушившихся на страну.



Группа медицинского корпуса ЦАХАЛа прибыла в Адану в течение дня для установки полевого госпиталя, который будет использоваться для оказания медицинской помощи тем, кто спасен с мест стихийных бедствий в рамках операции ЦАХАЛ “Оливковые ветви”.



Подтверждено, что около 12 000 человек погибли в результате ужасающего землетрясения силой 7,8 балла в Турции и Сирии.



В израильскую делегацию из 230 человек, которая была направлена ​​для создания полевого госпиталя, входят врачи-ортопеды, хирурги, анестезиологи, специалисты по интенсивной терапии, врачи скорой помощи, педиатры и травматологи. Полевой госпиталь включает в себя операционные, травматологические отделения, рентгеновские аппараты и лаборатории.



В заявлении министерства здравоохранения говорится, что оно готово помочь с “оборудованием, персоналом и профессиональной поддержкой для успеха миссии”.