



Израиль скорбит о раввине Друкмане

Израильские политики и религиозные деятели скорбят в связи со смертью раввина Хаима Друкмана.



Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что рав Друкман "посвятил свою жизнь делу Государства Израиль и еврейского народа".



"Тора Израиля, народ Израиля и Земля Израиля стояли перед его глазами день за днем, час за часом, и он посвятил свою жизнь делу государства Израиль и еврейского народа. Я был в теплых и близких отношениях с ним на протяжении многих лет, и я всегда черпал от него важные идеи, и я говорил ему, его семье и его близким об этом не раз", - сказал президент.



Премьер-министр Яир Лапид выступил с кратким заявлением: "Переживший Холокост, основатель иешивы Ор Эцион, ученый, лауреат премии Израиля и человек, любящий Израиль. Да будет память о нем благословенна".



Свои соболезнования выразил и лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу.



"Сегодня погас великий свет любви к Израилю. Как человек, который лично испытал ужасы Холокоста в детстве, рабби Друкман посвятил себя строительству нации, когда репатриировался в Израиль. Его обширная деятельность в качестве члена Кнессета отражала то, что он был не только представителем сектор, который он представлял, всего лишь верный посланник широкой общественности в израильском обществе", - говорится в заявлении Нетаниягу.



Представитель партии "Религиозного сионизма" Орит Струк написала: "Раввин Хаим Меир Друкман ушел в мир, в котором все хорошо. Мы прощаемся с раввином, который осветил жизнь целого поколения светом любви к Торе, людям и земле. Его особенный свет отныне будет сиять на нас".



