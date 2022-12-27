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Израиль: родителей заподозрили в жестоком обращении с 2-летним сыном
27.12.2022 21:32 Ольга Белозерова

Израиль: родителей заподозрили в жестоком обращении с 2-летним сыном

Полиция арестовала супружескую пару по подозрению в жестоком обращении с их двухлетним сыном, который был доставлен в медицинский центр Шнайдер в Петах-Тикве с признаками насилия.

Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на полицию.

Родители доставили малыша в больницу, заявив, что травмы были нанесены в результате несчастного случая, но лечащие его врачи посчитали, что они нанесены намеренно, и обратились в полицию.

Молодые родители, которым было по 20 лет, были допрошены полицией и арестованы. 

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