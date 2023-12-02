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Израиль разбомбил объекты "Хизбаллы" в Дамаске
02.12.2023 07:10 Алина Груднева

Израиль разбомбил объекты "Хизбаллы" в Дамаске

В ночь на 2 декабря Дамаск подвергся авиаударам, приписываемым Израилю.

По данным местных СМИ, удары нанесены по ряду объектов на окраине города со стороны Голанских высот.

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Утверждается, что ПВО сбила большую часть ракет. Атака совершена на районы, где расположены объекты "Хизбаллы".

На места попаданий выехали машины скорой помощи, хотя местные СМИ сообщают, что нанесен лишь материальный ущерб.

Армия обороны Израиля информацию об авиаударах не комментирует.

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