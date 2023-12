Израиль разбомбил объекты "Хизбаллы" в Дамаске

В ночь на 2 декабря Дамаск подвергся авиаударам, приписываемым Израилю.



По данным местных СМИ, удары нанесены по ряду объектов на окраине города со стороны Голанских высот.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Утверждается, что ПВО сбила большую часть ракет. Атака совершена на районы, где расположены объекты "Хизбаллы".



На места попаданий выехали машины скорой помощи, хотя местные СМИ сообщают, что нанесен лишь материальный ущерб.



Армия обороны Израиля информацию об авиаударах не комментирует.

Alleged #IAF 🇮🇱 airstrikes on Damascus, #Syria 🇸🇾

Air defense activity has been reported pic.twitter.com/dSf8zSrikx