



Израиль подозревают в ударе по иранскому конвою в Сирии

Израиль стоит за ударом по иранскому конвою с бензовозами, который направлялся из Ирака в Сирию.

Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека

В результате удара, нанесенного во вторник, по меньшей мере 14 человек погибли. Уточняется, что колонна, вероятно, перевозила ракеты, дроны-камикадзе и боеприпасы. Предположительно, удар нанесли израильские истребители F-35.

По государственному телевидению Ирана говорили, что атаку совершили американские беспилотники. В ответ коалиция, возглавляемая США, заявила, что ни она, ни какие-либо страны коалиции не проводили рейд. ЦАХАЛ информацию не комментирует.