



Израиль: пик жары - впереди

В первый день лета, 1 июня, на всей территории Израиля станет заметно жарче, чем обычно для этого сезона. В разных районах страны возможны пыльные бури. В Тверии и Беэр-Шеве температура достигнет 38 градусов, а в Эйлате до 40. Несмотря на сильную жару - пик еще впереди, он придется на очень жаркие выходные.



Прогноз температуры на сегодня: в Иерусалиме до 33 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Кацрине 34, в Нагарии 28, в Цфате 29, в Тверии 38, в Тайбе 35, в Ариэле 34, в Реховоте 28, в Бейт-Шемеш 37, в Беэр-Шеве 38, на Мертвом море 36, в Мицпе-Рамон 32 и в Эйлате до 40 градусов.



Прогноз на ближайшие дни: завтра - пик жары, который также будет сопровождаться висящей в воздухе пылью. В субботу произойдет значительное понижение температуры, но погода все равно будет жарче, чем обычно для этого сезона. В воскресенье ожидается некоторое облегчение, погода будет обычной для этого сезона. В понедельник - заметного изменения температур не ожидается.

