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Израиль: перерыв в дождях
02.02.2023 07:33 Аркадий Бочаровский

Израиль: перерыв в дождях


В четверг, 2 февраля, погода стабилизируется и наступит перерыв в дождях. 

На протяжении дня будет от частично облачно, возможны небольшие дожди, преимущественно в первой половине дня. Ночью будет частично облачно, на севере и в центре сохранится вероятность небольших дождей. 

Завтра температура повысится, будет частично облачно, сохранится вероятность дождя, преимущественно утром и на побережье, ночью на севере. В субботу в центре страны пройдет дождь, а на Хермоне пойдет снег - дождь ослабнет и прекратится во второй половине дня. В воскресенье температура понизится, во второй половине дня начнется дождь, сопровождаемый молниями и громом, а в Хермоне пойдет сильный снег. Пик осадков придется на понедельник, 6 февраля.

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