



Израиль: перерыв в дождях



В четверг, 2 февраля, погода стабилизируется и наступит перерыв в дождях.



На протяжении дня будет от частично облачно, возможны небольшие дожди, преимущественно в первой половине дня. Ночью будет частично облачно, на севере и в центре сохранится вероятность небольших дождей.



Завтра температура повысится, будет частично облачно, сохранится вероятность дождя, преимущественно утром и на побережье, ночью на севере. В субботу в центре страны пройдет дождь, а на Хермоне пойдет снег - дождь ослабнет и прекратится во второй половине дня. В воскресенье температура понизится, во второй половине дня начнется дождь, сопровождаемый молниями и громом, а в Хермоне пойдет сильный снег. Пик осадков придется на понедельник, 6 февраля.