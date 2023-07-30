



Израиль перехватил контрабанду “нестандартного” оружия из Иордании

Израильские власти разрешили публиковать отчеты о сорванной операции по контрабанде оружия из Иордании.



Подробностей об инциденте, произошедшем на прошлой неделе, немного. В отчетах контрабандное оружие описывается как “аномальное”, но нет информации о типе оружия или о том, куда оно было ввезено.



Army Radio сообщает, что власти, расследующие инцидент, считают, что оружие было похищено для использования террористическими группами.



Контрабанда оружия из Иордании представляет собой постоянную проблему для Израиля вдоль его протяженной восточной границы и в Иудее и Самарии. Чиновники считают, что большая часть оружия используется преступным миром, и пообещали принять жесткие меры в рамках усилий по прекращению многолетнего кровопролития в арабском сообществе.



