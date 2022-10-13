



Израиль ожидает наплыв мошенников и воров

Ожидается, что в ближайшее время в Израиль прибудут сотни мошенников в сфере взлома банкоматов из Румынии, Колумбии, Болгарии, Грузии, России и других стран Восточной Европы, чтобы "подзаработать". Такой наплыв мошенников обуславливается сложной экономической ситуацией в вышеупомянутых странах.



В последние годы в Израиле действовали десятки мошенников, которые специализируются на операциях с банкоматами. Они нанесли ущерб на сотни миллионов шекелей кредитным компаниям, банкам и владельцам кредитных карт.



Метод достаточно прост: к банкомату прикрепляют считывающее устройство, которое записывает данные кредитной карты. Затем она дублируется и ей можно пользоваться. Некоторые из дубликатов карт продаются в Telegram за несколько тысяч шекелей. Подразделения по борьбе с мошенничеством израильской полиции уже арестовали десятки мошенников, действовавших в стране. Они предстали перед судом, а затем были депортированы без возможности вернуться.



Теперь же есть опасения, что мошенники вновь выйдут на "охоту". Уже известно, что группа людей, которая прилетела из Болгарии в Израиль около месяца назад, начала действовать в районе Ашдода и других городов южного региона. Предполагается, что им удалось осуществить десятки афер с использованием кредитных карт граждан, невиновно снимавших деньги в банкоматах.



Двух преступников уже удалось поймать.