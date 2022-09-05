Израиль направил Нидерландам запрос об экстрадиции Шая Авиталя
Израиль обратился к Нидерландам с запросом об экстрадиции модельного агента Шая Авиталя, который разыскивается по обвинениям в совершении сексуальных преступлений.
После нескольких месяцев уклонения от правосудия Авиталь был арестован в прошлом месяце в Нидерландах.
Как сообщает Times of Israel, две недели назад голландский суд постановил оставить Авиталя под стражей. При этом судья объяснил, что это решение было необходимо для предотвращения бегства Авиталя из страны.