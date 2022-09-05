



Израиль направил Нидерландам запрос об экстрадиции Шая Авиталя

Израиль обратился к Нидерландам с запросом об экстрадиции модельного агента Шая Авиталя, который разыскивается по обвинениям в совершении сексуальных преступлений.



После нескольких месяцев уклонения от правосудия Авиталь был арестован в прошлом месяце в Нидерландах.



Как сообщает Times of Israel, две недели назад голландский суд постановил оставить Авиталя под стражей. При этом судья объяснил, что это решение было необходимо для предотвращения бегства Авиталя из страны.