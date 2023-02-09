



"Израиль нанесет удар по оружию Ирана, направляемому в Сирию под видом помощи"

Израиль без колебаний нанесет удар по любому оружию, которое Иран отправит в Сирию под видом гуманитарной помощи.



Об этом сообщает газета Saudi Elaph со ссылкой на израильский военный источник.



Уточняется, что речь идет, в том числе, о грузах, переправляемых в Сирию на фоне спасательных работ после разрушительного землетрясения.



Некий израильский источник на условиях анонимности сослался на разведданные, которые свидетельствуют о том, что Иран намерен воспользоваться кризисом после стихийного бедствия, чтобы переправить оружие и снаряжения "Хизбалле".



Касательно готовности Израиля оказать гуманитарную помощь Сирии, он заявил, что Еврейское Государство не получало официальных запросов. Он подчеркнул, что Иерусалим готов оказать помощь везде, где необходимо, если об этом попросят.



Что примечательно, за несколько дней до разрушительного землетрясения, в Сирии приземлились несколько иранских самолетов с гуманитарной помощью. Предполагается, что под видом гуманитарных грузов Тегеран поставляет оружие.