



Израиль нанес удары по базам Хизбаллы

Сирийская обсерватория прав человека, сирийская оппозиционная организация, базирующаяся в Великобритании, сообщила ночью 28 мая об израильских ударах по базам Хизбаллы в Сирии.



Обсерватория утверждает, что атаки, приписываемые израильским ВВС в Сирии около полуночи, были проведены "в две волны" и были направлены, в частности, против базы сирийской системы ПВО в районе международного аэропорта Дамаска, где находились боевики Хизбаллы.



Согласно отчету, несколько человек получили ранения в результате попадания ракеты сирийской ПВО, которая взорвалась в одном из районов столицы.



После первых сообщений о громких взрывах в Дамаске, сирийский военный чиновник заявил, что "в 23:45 израильские ВВС атаковали несколько целей со стороны Голанских высот в направлении Дамаска. Некоторые ракеты были перехвачены, был нанесен ущерб". Вскоре после сообщения об атаке информационное агентство Saberin, связанное с про-иранскими милициями, сообщило: "Осколки сирийской ракеты ПВО упали в жилом квартале в городе Катана близ Дамаска".



Последняя атака, приписываемая Израилю в Сирии, произошла в начале этого месяца, когда была совершена атака в районе Алеппо - что привело к закрытию там международного аэропорта. Согласно сообщениям, одной из целей атаки были склады боеприпасов про-иранских милиций.



По данным сирийского источника, в результате атаки в районе Алеппо пострадали базы про-иранской милиции Фатимиюн. Это шиитская организация, боевики которой прибыли из Афганистана. Они были направлены Стражами революции на фронт боевых действий в Сирии во время гражданской войны - и остались там как часть иранского истеблишмента.