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Израиль нанес удар по аэропорту, используемому Россией в Сирии
14.11.2022 06:53 Аркадий Бочаровский

Израиль нанес удар по аэропорту, используемому Россией в Сирии


Военный аэропорт Шайрат в сирийской провинции Хомс был атакован вечером в воскресенье 13 ноября сообщили сирийские военные источники.

Аэропорт , атакованный  Израилем, недавно использовался иранскими ВВС. Об этом сирийские военные представители сообщили информационному агентству Reuters. 

По словам одного из источников, взлетно-посадочная полоса, ставшая целью израильской атаки, и подземные сооружения на территории базы, включая подземные ангары  для самолетов, были значительно расширены в последние годы российской армией.

Российские силы продолжают использовать базу, и  российские солдаты размещены неподалеку от нее.

Официальное сирийское информационное агентство SANA сообщило , что системы ПВО страны были активированы против "израильской атаки" в районе Хомса. Согласно сообщению, некоторые ракеты были перехвачены. В то же время телеканал "Аль-Хадад" сообщил об израильской атаке на цели Хизбалл" в том же районе.

Сирийский военный представитель, заявивший, что Израиль атаковал аэропорт в Хомсе, сказал, что "наши системы ПВО перехватили ракеты и сбили некоторые из них". В результате атаки двое солдат были убиты, еще трое ранены, нанесен ущерб.

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