



Израиль нанес удар по аэропорту, используемому Россией в Сирии



Военный аэропорт Шайрат в сирийской провинции Хомс был атакован вечером в воскресенье 13 ноября сообщили сирийские военные источники.



Аэропорт , атакованный Израилем, недавно использовался иранскими ВВС. Об этом сирийские военные представители сообщили информационному агентству Reuters.



По словам одного из источников, взлетно-посадочная полоса, ставшая целью израильской атаки, и подземные сооружения на территории базы, включая подземные ангары для самолетов, были значительно расширены в последние годы российской армией.



Российские силы продолжают использовать базу, и российские солдаты размещены неподалеку от нее.



Официальное сирийское информационное агентство SANA сообщило , что системы ПВО страны были активированы против "израильской атаки" в районе Хомса. Согласно сообщению, некоторые ракеты были перехвачены. В то же время телеканал "Аль-Хадад" сообщил об израильской атаке на цели Хизбалл" в том же районе.



Сирийский военный представитель, заявивший, что Израиль атаковал аэропорт в Хомсе, сказал, что "наши системы ПВО перехватили ракеты и сбили некоторые из них". В результате атаки двое солдат были убиты, еще трое ранены, нанесен ущерб.