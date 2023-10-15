Новости » Происшествия
Израиль нанес новые удары по Сирии
15.10.2023 07:10 Алина Груднева

Израиль нанес новые удары по Сирии

Израиль нанес удары в районе сирийских аэропортов в Дамаске и Алеппо после обстрелов из Сирии.

Об этом сообщили сирийские СМИ.

Аэропорт Алеппо вновь прекратил работу, спустя пару дней после того, как в предыдущий раз в его районе также наносились удары.

"Израиль осуществил воздушную атаку со стороны Средиземного моря на международный аэропорт в Алеппо, что нанесло значительный ущерб и вывело его из строя", - сказали в сирийском оборонном ведомстве.

Армия обороны Израиля информацию об атаке не комментирует. Как правило, удары наносят по местам сосредоточения проиранских боевиков в целью срыва поставок оружия.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы