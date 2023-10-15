



Израиль нанес новые удары по Сирии

Израиль нанес удары в районе сирийских аэропортов в Дамаске и Алеппо после обстрелов из Сирии.



Об этом сообщили сирийские СМИ.



Аэропорт Алеппо вновь прекратил работу, спустя пару дней после того, как в предыдущий раз в его районе также наносились удары.



"Израиль осуществил воздушную атаку со стороны Средиземного моря на международный аэропорт в Алеппо, что нанесло значительный ущерб и вывело его из строя", - сказали в сирийском оборонном ведомстве.



Армия обороны Израиля информацию об атаке не комментирует. Как правило, удары наносят по местам сосредоточения проиранских боевиков в целью срыва поставок оружия.

