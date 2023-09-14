



Израиль нанес еще один удар по Сирии



В Сирии сообщили об очередной атаке Израиля. Воздушные удары якобы нанесены минувшей ночью в районе города Хама. О разрушениях и жертвах не сообщается.



Это произошло после того, как ранее двое сирийских военнослужащих погибли и шестеро получили ранения в результате атаки, приписываемой Израилю, в порту Тартус на западе страны.



По сообщению российского информационного агентства Sputnik, системы ПВО были приведены в действие, и большинство выпущенных ракет было перехвачено. Согласно сообщению, израильские самолеты выпустили ракеты из воздушного пространства Ливана и нанесли ущерб одной из улиц в Хаме. На видеозаписях из района Тартуса виден черный дым, поднимающийся в воздух, и суматоха спасателей, прибывших на место происшествия.



Около двух недель назад сирийские СМИ сообщили, что Израиль атаковал аэропорт в Алеппо и нанес удары по взлетно-посадочным полосам с целью предотвратить переброску военных из Ирана. По словам высокопоставленного военного чиновника, атака, произошедшая около 4:30 утра, была осуществлена со стороны Средиземного моря к западу от Латакии. Аэропорт после атаки был закрыт.



За 6 дней до этого сирийское государственное телевидение сообщило об израильской атаке в районе Дамаска. По сообщениям официального информационного агентства SANA, в столице были слышны отголоски взрывов и сработали системы ПВО.