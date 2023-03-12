



В Израиле начинаются учения международной помощи при землетрясении

Министерство обороны Израиля сообщило, что в воскресенье, 12 марта, органы по чрезвычайным ситуациям начали крупные четырехдневные учения, имитирующие получение масштабной помощи от союзных стран в условиях разрушительного землетрясения.



В учениях под руководством Национального управления по чрезвычайным ситуациям (NEMA) примут участие 120 участников из 17 стран — Албании, Австрии, Бельгии, Боснии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Македонии, Мальты, Черногория, Румыния, Испания, Швеция, а также Израиль, а также Европейский Союз и Организация Объединенных Наций.



По данным министерства, учения будут имитировать все действия в чрезвычайных ситуациях после сильного землетрясения, включая решение о запросе международной помощи, объединение иностранных спасательных групп с израильскими командами, а также получение и распределение международной помощи в различных местах по всей стране.



Официальный представитель NEMA сообщил The Times of Israel перед учениями, что Израиль никогда не получал помощь при землетрясении. После разрушительного землетрясения в прошлом месяце на юго-востоке Турции, куда Израиль направил поисково-спасательные группы и полевой госпиталь, официальные лица осознали важность координации получения помощи.



Учения сначала будут имитировать обращение официальных лиц к союзным странам с просьбой о помощи, а затем фильтровать соответствующие ответы в зависимости от серьезности ситуации и потребностей израильских властей в реагировании на землетрясение.



На следующем этапе международные поисково-спасательные группы — в минимальном составе — прибудут в аэропорт Бен-Гурион и на пропускном пункте Алленби с Иорданией, присоединятся к группам командования тыла, министерства здравоохранения и вооруженным силам и отправятся в несколько мест по стране для имитации спасательных операций.



Между тем, другая международная помощь продолжит поступать в аэропорт в течение следующих дней и распределяться соответствующим образом.

Чиновник сказал, что почти все министерства Израиля участвуют в учениях, наряду с Армией обороны Израиля и полицией, исходя из предположения, что все они останутся в рабочем состоянии во время сильного землетрясения.



“Системных сбоев нет, иммиграционные системы продолжают работать, аэропорты продолжают работать… Минобороны может помочь с доставкой групп помощи в места их дислокации, Минсвязи может утвердить частоты связи групп помощи, Министерство охраны окружающей среды может одобрить ввоз материалов в страну и так далее”, — сказал чиновник.



В этом году NEMA планирует провести аналогичные учения по получению международной помощи в условиях имитации войны, крупного теракта и массовой катастрофы, а также других учений, связанных с землетрясением.



