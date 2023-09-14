



Израиль: на праздники - снова повышение температуры



Несмотря на то, что по календарю наступила осень, в Израиле все еще лето - и температура, соответствующая летнему сезону. Сегодня , 14 сентября, по всему Израилю будет ощущаться повышение температуры, а небо будет частично облачным. Завтра, в канун Рош Ха Шана, ожидается дальнейшее потепление, и погода будет обычной для этого времени года и комфортной.



Прогнозируемая температура на сегодня: в Иерусалиме до 28 градусов, в Тель-Авиве 30, в Кацрине 33, в Нагарии 30, в Хайфе 28, в Тверии 36, в Тайбе 32, в Ариэле 28, в Реховоте 31, Бейт-Шемеше 31, на Мертвом море 34, в Беэр-Шеве 32 и в Эйлате 35 градусов.



В ближайшие дни будет ощущаться тенденция постепенного потепления. В субботу ожидается небольшое потепление - на большей части территории страны будет преобладать нормальная погода, а в горной зоне будет несколько жарче обычного. В воскресенье и понедельник температура продолжит повышаться, и будет жарче, чем обычно для этого сезона.