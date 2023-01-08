



Израиль: Ливни после полудня, ночью дождь усилится



Сегодня, 8 января в Израиле будет частично облачно, и в основном с полудня пройдут локальные дожди от севера страны до севера Негева. Заметного изменения температуры не произойдет. В течение ночи ожидаются местные дожди преимущественно в центре и на юге страны, которые постепенно усилятся и будут сопровождаться грозами. Существует опасение наводнений в южных и восточных реках.



Завтра также ожидаются ливни, которые будут сопровождаться грозами в большинстве районов страны, наряду с опасением наводнений в южных и восточных потоках. В течение дня дожди постепенно ослабнут, и произойдет небольшое понижение температуры. Во вторник и среду дождей не ожидается.



Прогнозируемые температуры на сегодня и сегодня вечером: Иерусалим 9-12, Тель-Авив 14-19, Хайфа 13-15, Цфат 8-10, Кацрин 10-14, Тверия 13-18, Нацерет 10-15, Афула 11-17, Бейт-Шеан 13- 17, Лод 13-19, Ашдод 13-18, Эйн-Геди 17-19, Беэр-Шева 10-20, Мицпе-Рамон 8-13, Эйлат 11-21.