



Израиль: когда понизится температура

Израильские синоптики уверяют, что пик волны жары уже позади, сильная тепловая нагрузка сохранится и сегодня , 14 августа.



Температура немного понизилась, в основном в горах и долинах, но по-прежнему будет значительно превышать средние значения, характерные для этого сезона, и жара по-прежнему сохраняется. В прибрежной зоне и Ха-Шфела температура не столь высока, однако процент влажности остается высоким, поэтому сильная тепловая нагрузка будет ощущаться в течение всего дня. В восточных районах во второй половине дня возможны локальные дожди и грозы.



Во вторник, 15 августа, ожидается официальное окончание волны тепла, но до конца недели температура воздуха будет выше средней, как днем, так и ночью. В Средиземном море сегодня на большинстве пляжей - красные флаги, высота волн достигнет примерно 60 см, ветер - западный, ожидается его усиление до 25 км/ч.



Наряду с высокой температурой воздуха по всей стране отмечается высокий процент влажности. Сегодня в Тель-Авиве ощущалась сильная жара - 30 градусов даже в предрассветные часы и 80% влажности. В Иерусалиме влажность воздуха составила 95%, а температура - 24 градуса. Сегодня на прибрежной равнине сильная жара с влажностью 60% в Тель-Авиве, 55% в Модиине - экстремальная жара, а также в Беэр-Шеве с влажностью 50%.



Прогнозируемые температуры на сегодня: в Иерусалиме до 33 градусов, в Тель-Авиве до 32 градусов, в Кацрин 39 градусов, в Нагарии 30 градусов, в Цфате 35 градусов, в Тверии 39 градусов, в Хайфе 30 градусов, в Тайбе 34 градуса, в Ариэле 34 градуса, в Реховоте 34 градуса, в Бейт-Шемеш 34 градуса, в Беэр-Шеве 35 градусов и в Эйлате до 41 градуса.



