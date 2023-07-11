



Израиль: когда наступит пик жары



Погода в Израиле сегодня, 11 июля, будет ясной. В горах и в глубине страны будет ощущаться небольшое повышение температуры. Ночью будет от ясно до частично облачно.



За повышением температуры синоптики прогнозируют сильную волну тепла "Клеон", которая, как ожидается, начнется на этой неделе в среду. Затем произойдет еще одно значительное повышение температуры, и она окажется выше обычной для этого сезона, сильная тепловая нагрузка будет ощущаться в большинстве районов страны.



В четверг температура повыситься еще больше, и в большинстве районов будет преобладать экстремальная тепловая нагрузка. Погода станет сухой и облачной. В конце недели сохранится жаркая и сухая погода в горах и влажная - на прибрежной равнине. Экстремальные тепловые нагрузки сохранятся.





Ожидаемые температуры на сегодня и сегодняшнюю ночь: Иерусалим 24-30; Тель-Авив 27-29; Хайфа 28-26; Кирьят-Шмона 27-32; Кацрин 34-27; Цфат 28-23; Тверия 37-30; Нацерет 30-27; Ашкелон 28-27; Эйн-Геди 36-31; Беэр-Шева 34-26; Арад 32-24; Мицпе-Рамон 28-22; Эйлат 38-31.