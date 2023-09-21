



Израиль: какой будет погода в Йом Кипур

Сегодня, 21 сентября, погода от частично облачной до ясной с небольшим повышением температуры. На Средиземноморье условия благоприятны для купания: ожидаются волны высотой до 90 см и ветер до 20 км/ч.



Тепловая нагрузка в большинстве районов умеренная, в Бейт-Шеане и Эйлате - сильная. На прибрежной равнине - высокая влажность.



Прогнозируемая температура на сегодня: в Иерусалиме до 28 градусов, в Тель-Авиве 31, в Кацрине 33, в Нагарии 27, в Хайфе 27, в Тверии 36, в Тайбе 31, в Ариэле 28, в Реховоте 32, Бейт-Шемеше 31, на Мертвом море 35, в Беэр-Шеве 31 и в Эйлате до 35 градусов.



Прогноз на ближайшие дни: Завтра температура повысится, а в субботу будет жарче, чем обычно для этого сезона, и в горах возможен шарав. В воскресенье, накануне Йом Кипура, тепловая нагрузка понизится - и в понедельник произойдет очередное понижение температуры.