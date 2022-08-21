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Израиль: из уха женщины вытащили живого таракана
21.08.2022 23:17 Ольга Белозерова

Израиль: из уха женщины вытащили живого таракана

В Медицинском центре "Ланиадо" в Нетании врачи вытащили из уха пожилой женщины живого таракана.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Женщина в возрасте 70 лет прибыла в отделение неотложной помощи и пожаловалась на очень громкий шум, ощущение покалывания и сильное раздражение в ухе.  На дежурстве находился врач Джей Вольгелернтер.

Обычно, чтобы достать насекомое из уха, в слуховой проход наливают анестезирующую жидкость. Но пациентка заявила, что чувствительна к препаратам и провести обычное лечение невозможно.

Хирург вставил крошечную камеру в ее слуховой проход и увидел там живого таракана. Благодаря опыту врачу удалось вытащить насекомое с первого раза.  Все это делалось вообще без анестезии, и пациентка не двигалась, несмотря на стук крыльев насекомого по ее барабанной перепонке и боль.

 

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