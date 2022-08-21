



Израиль: из уха женщины вытащили живого таракана

В Медицинском центре "Ланиадо" в Нетании врачи вытащили из уха пожилой женщины живого таракана.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Женщина в возрасте 70 лет прибыла в отделение неотложной помощи и пожаловалась на очень громкий шум, ощущение покалывания и сильное раздражение в ухе. На дежурстве находился врач Джей Вольгелернтер.



Обычно, чтобы достать насекомое из уха, в слуховой проход наливают анестезирующую жидкость. Но пациентка заявила, что чувствительна к препаратам и провести обычное лечение невозможно.



Хирург вставил крошечную камеру в ее слуховой проход и увидел там живого таракана. Благодаря опыту врачу удалось вытащить насекомое с первого раза. Все это делалось вообще без анестезии, и пациентка не двигалась, несмотря на стук крыльев насекомого по ее барабанной перепонке и боль.



