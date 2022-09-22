



Израиль испытал ракету для защиты от "Хизбаллы"

ВМС Израиля и Управление исследований и разработок министерства обороны успешно испытали ракету класса "земля-земля" "Габриэль-5".

Ракета пятого поколения, также известная как "Синее копье", предназначена для поражения целей в сложных сценариях, даже при наличии серьезных средств противодействия.

Она сочетает в себе противокорабельные и наземные возможности с дальностью действия 290 км на высокой дозвуковой скорости. Система имеет возможности нанесения ударов за пределами прямой видимости и может поражать как подвижные, так и стационарные цели.

Ракета способна обеспечить точное обнаружение и поражение целей и работать в любых погодных условиях, а также днем ​​и ночью.

Она весит 760 кг, имеет длину 4,3 метра и оснащена 150-килограммовой фугасной боеголовкой, которая использует активное радиолокационное самонаведение для обнаружения целей с помощью навигации.

Ракета может быть запущена в режиме "выстрелил и забыл" или "выстрелил и обновил". Она не летит по прямой к своей цели, что затрудняет обнаружение и поражение радаром или оптической системой перехватчика. Также ракета имеет возможности наблюдения за поверхностью моря, что затрудняет обнаружение и перехват радаров.