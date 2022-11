Израиль и Индия провели учения по безопасности

На прошлой неделе посольство Израиля в Индии в сотрудничестве с индийскими силами безопасности провело крупнейшие совместные учения по обеспечению безопасности в Нью-Дели.



Как сообщает NDTV, учения были проведены, чтобы обеспечить готовность и действенность планов действий в чрезвычайных ситуациях на случай любых террористических атак в будущем.



Кроме этого, учения были направлены на согласование и проверку готовности всех сил безопасности противостоять любым будущим угрозам.





Embassy of Israel in India in collaboration with Indian security forces conducted their biggest joint security drill in Delhi last week. Day & night drills were conducted at Embassy of Israel in Delhi to ensure preparedness, potency of contingency plans for any terrorist attacks. pic.twitter.com/KHeSNPZBJY