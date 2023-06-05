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Израиль: два убийства за считанные часы
05.06.2023 07:22 Аркадий Бочаровский

Израиль: два убийства за считанные часы

Житель Иблин в Нижней Галилее был застрелен сегодня ночью 5 июня. Ранее - 40-летний мужчина был застрелен в своей машине в Калансуа. 

Команды MADA, прибывшие на место происшествия, обнаружили его безжизненным и были вынуждены констатировать смерть. Полиция разыскивает подозреваемых и начала расследование обстоятельств происшествия.

Убитый в Иблин - Омер Ибали, 21-летний житель деревни. Он был застрелен неизвестными, когда находился в парикмахерской.

Сообщение о перестрелке в Калансуа поступило в 22:41. В видео камер наружного наблюдения  видно, как подозреваемые безостановочно и с близкого расстояния стреляют в жертву и скрываются с места преступления. Полиция пока не арестовала причастных к убийству.

Ранее вчера вечером 23-летний мужчина был тяжело ранен в результате инасильственного инцидента в Рахате. Команды MDA оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу с огнестрельными ранениями. 
 

 

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