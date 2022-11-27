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Израиль: дожди вернутся во вторник
27.11.2022 15:02 Аркадий Бочаровский

Израиль: дожди вернутся во вторник

Зимняя погода сохранится в Израиле и на следующей неделе. По всей стране пройдут сильные дожди, сопровождаемые грозами. Существует опасение наводнений на юге страны.

В воскресенье будет  облачно следует ожидать небольшого повышения температуры. В течение дня на севере и в горах центра страны  будут дуть сильные восточные ветры.

В понедельник произойдет еще одно небольшое повышение температуры, после чего она вернется к нормальным для этого сезона значениям. На севере страны и в центральных горах будет дуть сильный восточный ветер, возможен туман. Ночью на юге страны начнутся ливни, сопровождаемые  грозами, и есть опасение внезапных наводнений.

Во вторник следует ожидать небольшого снижения температуры. Ливни, сопровождаемые грозами, пройдут в основном на юге страны и на востоке. Существует опасение наводнений в южных и восточных долинах.

В  среду на севере страны и вдоль побережья возможны моросящие дожди.

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