



Израиль: дожди вернутся во вторник

Зимняя погода сохранится в Израиле и на следующей неделе. По всей стране пройдут сильные дожди, сопровождаемые грозами. Существует опасение наводнений на юге страны.



В воскресенье будет облачно следует ожидать небольшого повышения температуры. В течение дня на севере и в горах центра страны будут дуть сильные восточные ветры.



В понедельник произойдет еще одно небольшое повышение температуры, после чего она вернется к нормальным для этого сезона значениям. На севере страны и в центральных горах будет дуть сильный восточный ветер, возможен туман. Ночью на юге страны начнутся ливни, сопровождаемые грозами, и есть опасение внезапных наводнений.



Во вторник следует ожидать небольшого снижения температуры. Ливни, сопровождаемые грозами, пройдут в основном на юге страны и на востоке. Существует опасение наводнений в южных и восточных долинах.



В среду на севере страны и вдоль побережья возможны моросящие дожди.