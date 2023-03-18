



Израиль: бандитам продали сотни единиц фейковых пистолетов Glock

Около двух недель назад в одном из населенных пунктов в центре Израиля три гангстера из крупной преступной организации, поздно вечером устроили засаду на бандита из конкурирующего клана и двух его людей у входа в престижное заведение. Цель - устранить их из-за финансового спора на миллионы шекелей. Для этой цели члены отряда были оснащены новыми пистолетами Glock, но когда они попытались осуществить покушение и открыть огонь - у всех троих случилась осечка.



Те, по кому пытались стрелять покушение - и быстро скрылись, убийцы побежали за ними, но не смогли выстрелить. Покушение было сорвано. "На следующее утро после инцидента я отнес пистолеты своему другу, который когда-то служил в полиции, и он рассмеялся мне в лицо", - рассказал один из преступников, - "он объяснил мне, что пистолеты были поддельными, и что кто-то нас обвел вокруг пальца и продал нам копию".



"Я купил 20 пистолетов и заплатил 35 000 за каждый, а они меня обманули на 700 000 шекелей, - повторил преступник, - номер дилера, у которого я купил, отключен. Мы будем преследовать его по всему миру, он не знает, с кем имеет дело. Если не вернет мне деньги, мы убьем его и причиним вред его семье". Это - не единственный бандит, попавший в ловушку, оказывается, в нее попали десятки преступников, купивших эти пистолеты. И по оценкам, речь идет о мошенничестве на сумму около 50 миллионов шекелей.



В другом случае известный в преступном мире торговец оружием предложил на продажу несколько сотен пистолетов такого типа, которые, по его словам, он получил в результате контрабанды, по цене 35 000 шекелей каждый. Многие преступники попали в эту ловушку и купили оружие, не проверив его. "Мы ему доверяли. После того как появились неисправности и он исчез, мы поняли, что он нас обманул", - объяснил один преступник из преступной организации из Ха Шарон, - "Найти его невозможно, он наверняка спрятал деньги и потратил часть из них".