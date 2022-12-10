Израиль атакует аэропорт Бейрута, если через него Иран будет отправлять оружие
Израиль атакует аэропорт в Бейруте, если "Хизбалла" будет его использовать для незаконной контрабанды иранского оружия.
По данным Asharq Al-Awsat, такое предупреждение сделали израильские власти Ливану.
Газета ссылается на "политические источники" в Тель-Авиве.
По их словам, Израилю известно, что Иран пытается проложить коридор для контрабанды оружия при помощи гражданских рейсов.
Бейрут будет использоваться на фоне последних атак на аэропорт Дамаска, который был контрабандным хабом Тегерана.