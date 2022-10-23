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Израиль атаковал в Сирии подразделение 4400 Хизбаллы
23.10.2022 16:28 Аркадий Бочаровский

Израиль атаковал в Сирии подразделение 4400 Хизбаллы


Саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что приписываемая Израилю атака в пятницу в Сирии была направлена против целей подразделения "Хизбаллы" 4400.

Оно, по данным "Аль-Арабия", отвечает за переброску военного оборудования и оружия в Ливан. 

Канал  сообщил, что "Израиль атаковал склады оружия, принадлежащие "Хизбалле", подразделение, которое действует уже несколько лет". 

"Подразделение 4400 в последние месяцы начало контрабанду опасного оружия, координируя свои действия с Силами Кудс Стражей революции", утверждают журналисты. 

За последние несколько лет Израиль несколько раз атаковал цели этого подразделения на территории Сирии. Опасные материалы, которые это подразделение контрабандой переправляет из Сирии в Ливан, проходят под видом "гуманитарного оборудования".

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