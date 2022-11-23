



Израиль атаковал иранскую базу электронной разведки на севере Сирии

Сирийские СМИ сообщили, что в субботу утром израильские самолеты, используя крылатые ракеты, атаковали ряд иранских и сирийских военных объектов на северо-западе Сирии. Ракеты были выпущены со стороны Средиземного моря.



Израиль не взял на себя ответственность за эту атаку.



Вчера , 22 ноября, канал Al-Arabia сообщил следующее:



Информированные источники сообщили Al-Arabia, что в субботу утром израильские военные самолеты атаковали с воздуха иранские объекты в прибрежной зоне Сирии. Эти объекты используются как центры сбора разведывательной информации и электронной разведки на море.



Ударам также подверглись объекты, принадлежащие военно-морскому флоту сирийского режима, объекты сирийского флота, которые использовались иранцами.



Иран широко использует средства связи сирийской армии, которые включают антенны, способные принимать трафик дальней морской связи, а также антенны военно-морских радаров, способные определять местонахождение судов в морском пространстве между Сирией и Кипром.



Эта разведывательная информация также передается в режиме реального времени российскому штабу в Сирии, расположенную на базе Хмеймим под Латакией на северо-западе Сирии. Оттуда, в свою очередь, эту информацию передают непосредственно в центральный ситуационный центр Министерства обороны России.



Иран также предполагает, что один из альтернативных маршрутов атаки Израиля против объектов ядерной программы на его территории проходит через район северного Средиземноморья, и поэтому заботится о размещении в этом районе электронных систем, которые смогут предупредить его о приближении такого удара.



Иранская система сбора данных электронной разведки на западе Сирии также призвана помочь Хизбалле в режиме реального времени определить местонахождение морских целей, чтобы атаковать их с помощью противокорабельных ракет.



Израиль со своей стороны постоянно работает над тем, чтобы подорвать иранские возможности сбора информации в Сирии.