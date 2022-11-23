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Израиль атаковал иранскую базу электронной разведки на севере Сирии
23.11.2022 15:05 Аркадий Бочаровский

Израиль атаковал иранскую базу электронной разведки на севере Сирии

Сирийские СМИ сообщили, что в субботу утром израильские самолеты, используя крылатые ракеты, атаковали ряд иранских и сирийских военных объектов на северо-западе Сирии. Ракеты были выпущены со стороны Средиземного моря.

Израиль не взял на себя ответственность за эту атаку.

Вчера , 22 ноября, канал Al-Arabia сообщил следующее:

Информированные источники сообщили  Al-Arabia, что в субботу утром израильские военные самолеты атаковали с воздуха иранские объекты в прибрежной зоне Сирии. Эти объекты  используются как центры сбора разведывательной информации и электронной разведки на море.

Ударам также подверглись объекты, принадлежащие военно-морскому флоту сирийского режима,  объекты сирийского флота,  которые использовались иранцами.

Иран широко использует средства связи сирийской армии, которые включают антенны, способные принимать трафик дальней морской связи, а также антенны военно-морских радаров, способные определять местонахождение судов в морском пространстве между Сирией и Кипром.

Эта разведывательная информация также передается в режиме реального времени российскому штабу  в Сирии, расположенную на базе Хмеймим под Латакией на северо-западе Сирии. Оттуда, в свою очередь, эту информацию передают непосредственно в центральный ситуационный центр Министерства обороны России.

Иран также предполагает, что один из альтернативных маршрутов атаки Израиля против объектов ядерной программы  на его территории проходит через район северного Средиземноморья, и поэтому заботится о размещении в этом районе электронных систем, которые смогут предупредить его о приближении такого удара.

Иранская система сбора данных электронной разведки на западе Сирии также призвана помочь Хизбалле в режиме реального времени определить местонахождение морских целей, чтобы атаковать их с помощью противокорабельных ракет.

Израиль со своей стороны постоянно работает над тем, чтобы подорвать иранские возможности сбора информации в Сирии.

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