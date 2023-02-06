



Изнасилованная в Гедере женщина: благодаря вам его поймали

Женщина, которую изнасиловали в ее доме в Гедере, вечером 5 февраля впервые отреагировала на этот тяжелый инцидент.



В сообщении, которое она отправила в группе WhatsApp своим соседям, 30-летняя женщина написала: "Я только что получила звонок из полиции. Я просто хотела сказать спасибо всем и каждому из вас, большое спасибо от всей души. Благодаря вам это дошло до СМИ, и они поймали это. Благодаря вам у меня есть силы справиться с этим, вы - лучшие".