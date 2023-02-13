



Изнасилование в Гедере: Подозреваемый следил за женщиной

По оценкам полиции, Бархат Абу Эса, который подозревается в изнасиловании женщины в Гедере, следил за квартирой жертвы, прежде чем проникнуть в нее глубокой ночью.



Подозреваемый, 22-летний уроженец Тель-Шевы, будет доставлен сегодня в мировой суд в Ришон-Ле Ционе для продления срока заключения под стражей. Согласно подозрению, он связал мать на глазах у ее 4-летнего сына, угрожал ей ножом и изнасиловал.



Согласно подозрению, кража со взломом произошла в 02:30 утра, после того как Абу Аса забрался по беседке на балкон в квартире на первом этаже. Оттуда подозреваемый поднялся на балкон первого этажа, а с него - на второй, где открыл стеклянные двери, которые не были заперты, и осуществил свой план. Он покинул это место на личном автомобиле и был задержан менее чем через сутки недалеко от Хеврона.



Подозреваемый по-прежнему отрицает выдвинутые против него подозрения и молчит на следствии.



Представитель полиции заявил, что это не было "случайным проникновением в первое открывшееся окно" в здании - по оценкам полиции, подозреваемый, работавший в микрорайоне Голда в Гедере, заметил женщину и наблюдал за ней. На данном этапе неизвестно, как долго продолжалось это наблюдение и где он столкнулся с женщиной, которая не знала, что за ней следят. Следует отметить, что женщина переехала в квартиру, которая была взломана за три недели до изнасилования. На данном этапе следователи не нашли в случившемся националистического мотива.