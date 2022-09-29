



Изнасилование в Бат-Яме: мэр призвал ужесточить наказание

Градоначальник Бат-Яма Цвика Брот прокомментировал происшествие о предполагаемом изнасиловании молодой женщины палестинцем на пляже в городе.



Брот призвал суд ужесточить наказание подозреваемому.



"Это палестинский терроризм, который иногда представляет собой убийство евреев в Иерусалиме, а иногда убийство душ молодых израильтянок в Тель-Авиве или Бат-Яме. Мы призываем судебную систему ужесточить наказание, и в то же время мы будем действовать жестко против работодателей, которые будут причастны к преследованию палестинских рабочих в городе", – заявил Брот.